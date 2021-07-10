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«И драники мы вчера жарили, и дрова пилили». Как проходит финал конкурса «Властелин села»?

10.07.2021 16:27 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Александрия вновь собирает друзей. 10 июля на берегу Днепра тысячи гостей отмечают Купалье, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Гала-концерт, сувениры, конкурсы и викторины. Как Александрия собирает друзей

Большой фестиваль народных искусств в 2021 году своим символом выбрал рушник, который в очередной раз подчеркнет единство и самобытность белорусского народа. Купальский мюзикл «Венок на воде», гала-концерт, сувениры, город мастеров, конкурсы и викторины – все это ожидает гостей Александрии.

«И драники мы вчера жарили, и дрова пилили». Как проходит финал конкурса «Властелин села»?

Юлия Мычка, корреспондент:
Мы находимся на площадке, где проходит финал республиканского конкурса «Властелин села». В нем принимают участие шесть семей со всей республики. Все они прошли закалку в районных турах и победили в областных. Конкурс шел несколько дней, за это время мамы с папами, с детками вместе кололи дрова и даже выпекали драники на колоде.

О своих эмоциях и впечатлениях расскажут сами участники.

«И драники мы вчера жарили, и дрова пилили». Как проходит финал конкурса «Властелин села»?

Татьяна Кулеш, участница республиканского конкурса «Властелин села»:
Много-много эмоций мы получили здесь. Было очень, конечно, сложно, но также мы много нового узнали: и драники мы вчера жарили, и дрова пилили. И, конечно, с детками тяжело, но это все интересно, они видят, как мы можем, и они у нас этому учатся.

«И драники мы вчера жарили, и дрова пилили». Как проходит финал конкурса «Властелин села»?

Владимир Погодин, участник республиканского конкурса «Властелин села»:
Победили в областном, теперь решили победить и в республиканском. Конечно, конкурс, хоть сами и работаем в сельском хозяйстве, очень сложный был – жара как-никак, но надеемся на победу.

«И драники мы вчера жарили, и дрова пилили». Как проходит финал конкурса «Властелин села»?

Кристина Погодина, участница республиканского конкурса «Властелин села»:
Буря эмоций. Наверное, самым интересным было, мы ни разу такого не делали, это драники на колоде. Все же немножко сложно, так как в новинку, но очень понравилось.

«И драники мы вчера жарили, и дрова пилили». Как проходит финал конкурса «Властелин села»?

Юлия Зинкевич, координатор республиканского конкурса «Властелин села»:
С каждым годом я все больше и больше восхищаюсь нашими семьями, особенно семьями, которые живут на селе. Потому что это семьи, которые не только работают и растят детей – они ведут подсобное хозяйство, у каждого есть хобби. Каждый папа занимается охотой или рыбалкой, мама занимается рукоделием. И они это все успевают.

Юлия Мычка:
Имя «властелина села» узнаем вечером. Известно, что все финалисты получат денежное вознаграждение в размере почти 2,5 тысячи рублей, а победитель еще и ценные подарки. Мы в ожидании театральной части Александрии, ждем выступления Купаловского театра, а также Могилевского областного театра кукол.

Подробности в видеоматериале.

 
 
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Новости Беларуси. Александрия вновь собирает друзей. 10 июля на берегу Днепра тысячи гостей отмечают Купалье, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. ...
 
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