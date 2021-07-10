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Во Франции полицейские применили слезоточивый газ против бастующих
Источник материала: ОНТ
Слезоточивый газ применили полицейские против бастующих работников аэропортов во Франции. Профсоюзы требуют пересмотреть трудовые договоры. И вот так выглядит битва за новые условия труда.
В одной из крупнейших гаваней – аэропорту Шарля-де-Голя протесты начались с сидячих забастовок, работники просто не двигались с места.
На этих кадрах сотрудники в оранжевых жилетах дерутся с полицией. Аэропорт не парализован – часть рейсов вынужденно задержались.
Но это стало достаточной причиной для того, чтобы полиция применила жесткие меры.
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Слезоточивый газ применили полицейские против бастующих работников аэропортов во Франции. Профсоюзы требуют пересмотреть трудовые договоры. И вот так выглядит...
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