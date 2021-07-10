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Во Франции полицейские применили слезоточивый газ против бастующих

10.07.2021 16:41 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Во Франции полицейские применили слезоточивый газ против бастующих

Слезоточивый газ применили полицейские против бастующих работников аэропортов во Франции.   Профсоюзы требуют пересмотреть трудовые договоры. И вот так выглядит битва за новые условия труда.  

В одной из крупнейших гаваней – аэропорту Шарля-де-Голя протесты начались с сидячих забастовок, работники просто не двигались с места.

На этих кадрах сотрудники в оранжевых жилетах дерутся с полицией. Аэропорт не парализован – часть рейсов вынужденно задержались.

Но это стало достаточной причиной для того, чтобы полиция применила жесткие меры.

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Слезоточивый газ применили полицейские против бастующих работников аэропортов во Франции.   Профсоюзы требуют пересмотреть трудовые договоры. И вот так выглядит...
 
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