Во Франции полицейские применили слезоточивый газ против бастующих

Источник материала: ОНТ

Слезоточивый газ применили полицейские против бастующих работников аэропортов во Франции. Профсоюзы требуют пересмотреть трудовые договоры. И вот так выглядит битва за новые условия труда.

В одной из крупнейших гаваней – аэропорту Шарля-де-Голя протесты начались с сидячих забастовок, работники просто не двигались с места.

На этих кадрах сотрудники в оранжевых жилетах дерутся с полицией. Аэропорт не парализован – часть рейсов вынужденно задержались.

Но это стало достаточной причиной для того, чтобы полиция применила жесткие меры.

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