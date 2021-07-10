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Украина завершила военные учения с участием войск НАТО
Источник материала: ОНТ
Украина завершила военные учения в Черном море, в них участвовали больше тридцати государств, 5 тысяч военных, в том числе войска НАТО.
32 корабля, 40 самолетов и 18 команд спецопераций и дайвинговых групп – эти действия в России оценивают, как прямую угрозу территориальной морской безопасности.
Во избежание инцидентов Москва настаивала на отзыве операции в таких объемах, с учетом сценария: НАТОвские войска с украинской поддержкой отрабатывали уничтожения «квазиреспублики».
При этом события были максимально приближены к произошедшему на Донбассе.
Аналитики оценивают учения Sea Breeze как поощрение милитаристских настроений в Киеве и реальную военную угрозу.
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Украина завершила военные учения в Черном море, в них участвовали больше тридцати государств, 5 тысяч военных, в том числе войска НАТО. 32 корабля, 40 самолетов и 18...
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