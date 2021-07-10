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10 июля 1994 года А. Лукашенко впервые занял должность Президента Беларуси
Источник материала: ОНТ
10 июля: «в этот день». Александр Лукашенко впервые занял должность Президента Беларуси.
Памятная дата отразилась не только в личной биографии, но и истории страны.
Это фото с президентских выборов из Шклова, куда кандидат Лукашенко приехал пообщаться.
Кстати, именно в Шклове начинался и трудовой стаж Президента, здесь же он впервые стал руководителем совхоза «Городец».
Что касается выборной кампании тогда Александр Лукашенко участвовал в двух турах, избиратели отдали ему больше 80% голосов
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10 июля: «в этот день». Александр Лукашенко впервые занял должность Президента Беларуси. Памятная дата отразилась не только в личной биографии, но и истории страны....
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