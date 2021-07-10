10 июля 1994 года А. Лукашенко впервые занял должность Президента Беларуси

Источник материала: ОНТ

10 июля: «в этот день». Александр Лукашенко впервые занял должность Президента Беларуси.

Памятная дата отразилась не только в личной биографии, но и истории страны.

Это фото с президентских выборов из Шклова, куда кандидат Лукашенко приехал пообщаться.

Кстати, именно в Шклове начинался и трудовой стаж Президента, здесь же он впервые стал руководителем совхоза «Городец».

Что касается выборной кампании тогда Александр Лукашенко участвовал в двух турах, избиратели отдали ему больше 80% голосов

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