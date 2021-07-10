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Народный фест в Александрии стирает границы и объединяет мастеров Беларуси, России и Украины

10.07.2021 16:41 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Народный фест в Александрии стирает границы и объединяет мастеров Беларуси, России и Украины

Народный фест «Александрия собирает друзей» стартовал в Шкловском районе.

Это большая ярмарка, обязательно с концертом, с особой атмосферой и купальскими традициями, в которой участвуют артисты и народные умельцы как минимум из трех стран – Беларуси, России и Украины. Без политического подтекста.

На праздник съезжаются тысячи гостей. Пандемия и закрытые границы не стали преградой для тех, кто искренне полюбил фестиваль на живописном берегу Днепра.

Черниговская и Ивано-Франковская области Украины, Дагестан и даже Камчатка. Участниками «Города мастеров»» стали больше 800 ремесленников. Каждый из них привез свою культурную жемчужину. Поэтому Александрия  и не перестает удивлять новинками и экзотикой.

Андрей Адуканов, народный мастер (Камчатский край, Россия): «Очень интересно. Мне все расхваливали Беларусь как очень чистый регион. Страна, действительно, очень опрятная, чистенька. Впечатляют эти поля, любовь к своим костюмам, песням, традициям – это обязательно нужно».

Елена Шубенко, народный мастер (г.Чернигов, Украина): «Мы приезжаем сюда поделиться опытом. Люди показывают нам свои достижения. Для нас, мастеров, это – глоток свежего воздуха. Поэтому всегда с большим удовольствие приезжаем уже много-много лет сюда».

Меньше часа остается до официального открытия праздника. Из новинок: караоке-концерт, танцы с роботами, почти 1,5 км торговых рядов.

В Александрию в этом году привезут и театр – Купаловский покажет здесь одну из своих лучших постановок. Вечером гостей ожидает Гала-концерт. Программу формировали особенно тщательно – по заявкам самих жителей Александрии.

И конечно, в Александрии в качестве гостя ждут Президента.

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Народный фест «Александрия собирает друзей» стартовал в Шкловском районе. Это большая ярмарка, обязательно с концертом, с особой атмосферой и купальскими...
 
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