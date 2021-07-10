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В Японии к 2025 году планируют начать коммерческое использование летающих автомобилей
Источник материала: ОНТ
Крупнейший авиаперевозчик Японии, компания Japan Airlines, уже к 2025 году планирует приступить к коммерческому использованию летающих автомобилей. Об этом со ссылкой на деловое издание Nikkei
На первом этапе использование аппаратов планируется создать сервис по перевозке пассажиров между аэропортом и туристическими объектами в префектуре Миэ. При этом возможность создания такого сервиса рассматривает не только Japan Airlines, но и их главный конкурент All Nippon Airways. При чем вторая по величине авиакомпания страны также планирует запустить сервис уже в 2025 году.
В 2021 году власти Японии активизировали разработку правил эксплуатации летающих автомобилей. Согласно заявлениям властей, уже в 2023 году аппараты могут начать массово использоваться для доставки грузов на отдаленные острова, а уже с 2025 года начать перевозки пассажиров и грузов над основной территорией страны.
Фото: Volocopter
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Крупнейший авиаперевозчик Японии, компания Japan Airlines, уже к 2025 году планирует приступить к коммерческому использованию летающих автомобилей. Об этом со ссылкой на...
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