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В Японии к 2025 году планируют начать коммерческое использование летающих автомобилей

10.07.2021 16:41 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

В Японии к 2025 году планируют начать коммерческое использование летающих автомобилей

Крупнейший авиаперевозчик Японии, компания Japan Airlines, уже к 2025 году планирует приступить к коммерческому использованию летающих автомобилей. Об этом со ссылкой на деловое издание Nikkei сообщает БЕЛТА.

На первом этапе использование аппаратов планируется создать сервис по перевозке пассажиров между аэропортом и туристическими объектами в префектуре Миэ. При этом возможность создания такого сервиса рассматривает не только Japan Airlines, но и их главный конкурент All Nippon Airways. При чем вторая по величине авиакомпания страны также планирует запустить сервис уже в 2025 году.

В 2021 году власти Японии активизировали разработку правил эксплуатации летающих автомобилей. Согласно заявлениям властей, уже в 2023 году аппараты могут начать массово использоваться для доставки грузов на отдаленные острова, а уже с 2025 года начать перевозки пассажиров и грузов над основной территорией страны.

Фото: Volocopter

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Крупнейший авиаперевозчик Японии, компания Japan Airlines, уже к 2025 году планирует приступить к коммерческому использованию летающих автомобилей. Об этом со ссылкой на...
 
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