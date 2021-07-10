Ведьмаку заплатите чеканной монетой: вышел трейлер второго сезона «Ведьмака»

Источник материала: ОНТ

9 июля на конференции стриминг-платформы Netflix, посвященной «Ведьмаку», создатели продемонстрировали трейлер второго сезона популярного сериала, рассказывает kinopoisk.ru.

Во второй части истории о Геральте из Ривии, герой в исполнении Генри Кавилла возвращается в отчий дом – крепость Каэр Морхен. Сопровождает Ведьмака и Принцесса Цири.





Судя по кадрам трейлера, во втором сезоне фанаты увидят и легендарного наставника Геральда – Весемира, и волшебницу Йеннифер.

Возлюбленной Ведьмака, судя по всему, удалось выжить в битве, показанной в последней серии первого сезона.

Фото: Twitter

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