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Ведьмаку заплатите чеканной монетой: вышел трейлер второго сезона «Ведьмака»
Источник материала: ОНТ
9 июля на конференции стриминг-платформы Netflix, посвященной «Ведьмаку», создатели продемонстрировали трейлер второго сезона популярного сериала,
Во второй части истории о Геральте из Ривии, герой в исполнении Генри Кавилла возвращается в отчий дом – крепость Каэр Морхен. Сопровождает Ведьмака и Принцесса Цири.
Судя по кадрам трейлера, во втором сезоне фанаты увидят и легендарного наставника Геральда – Весемира, и волшебницу Йеннифер.
Возлюбленной Ведьмака, судя по всему, удалось выжить в битве, показанной в последней серии первого сезона.
Фото: Twitter
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9 июля на конференции стриминг-платформы Netflix, посвященной «Ведьмаку», создатели продемонстрировали трейлер второго сезона популярного...
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