В Сеть выложили первый кадр со съемок продолжения «Секса в большом городе»

Источник материала: ОНТ

В главном сериальном городе Америки – Нью-Йорке начались съемки продолжения культового сериала «Секс в большом городе». Первый кадр будущего проекта попал в социальные сети.

В новом сезоне фанаты увидят воссоединение любимых героинь в исполнении Сары Джессики Паркер, Синтии Никсон и Кристин Дэвис.









Пользователи соцсетей уже активно обсуждают первый кадр будущего сериала.

Многие поклонники «Секса в большом городе» разочарованы отсутствием героини Ким Кэтролл (Саманты Джонс), которая отказалась от участия в проекте HBO.

Фото: Twitter

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