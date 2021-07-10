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В Сеть выложили первый кадр со съемок продолжения «Секса в большом городе»
Источник материала: ОНТ
В главном сериальном городе Америки – Нью-Йорке начались съемки продолжения культового сериала «Секс в большом городе». Первый кадр будущего проекта попал в социальные сети.
В новом сезоне фанаты увидят воссоединение любимых героинь в исполнении Сары Джессики Паркер, Синтии Никсон и Кристин Дэвис.
Пользователи соцсетей уже активно обсуждают первый кадр будущего сериала.
Многие поклонники «Секса в большом городе» разочарованы отсутствием героини Ким Кэтролл (Саманты Джонс), которая отказалась от участия в проекте HBO.
Фото: Twitter
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В главном сериальном городе Америки – Нью-Йорке начались съемки продолжения культового сериала «Секс в большом городе». Первый кадр будущего проекта попал в...
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