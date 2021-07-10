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Травматолог-ортопед рассказала, почему дошкольникам нельзя кататься на самокате

10.07.2021 16:41 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Травматолог-ортопед рассказала, почему дошкольникам нельзя кататься на самокате

Заведующая ортопедическим отделением 17-й городской детской клинической поликлиники, врач – травматолог-ортопед Вероника Навоева рассказала об опасности регулярной езды детей на самокате, передает агентство «Минск-Новости».

По словам врача, подобная нагрузка негативно сказывается на растущем организме дошкольников. А именно, то, что ребенок при движении на самокате отталкивается только одной ногой, может вызвать компенсаторный перекос позвоночника, а значит, искривление осанки.

Для отдыха на свежем воздухе и поддержания детской активности врач рекомендует приобрести для ребенка велосипед или беговел (велосипед без педалей).

Фото: depositphotos.com

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Теги: Минск
 
 
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Заведующая ортопедическим отделением 17-й городской детской клинической поликлиники, врач – травматолог-ортопед Вероника Навоева рассказала об опасности...
 
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