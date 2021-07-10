Европейский регулятор назвал побочные эффекты от применения популярных противоковидных вакцин

Источник материала: ОНТ

Комитет по безопасности Европейского агентства по лекарственным средствам (EMA) обновил информацию о побочных эффектах от вакцин Pfizer/BioNTech, AstraZeneca и Moderna, рассказывает «РБК».

Комитет по безопасности Европейского агентства по лекарственным средствам (EMA) обнародовал данные исследований побочных эффектов, зафиксированных у пациентов, получивших инъекции противоковидных препаратов производства Pfizer/BioNTech, AstraZeneca и Moderna.

В исследовании рассматривались вакцины, зарегистрированные к применению в странах ЕС.

По данным исследователей, препараты производства Pfizer/BioNTech и Moderna в редких случаях приводят к миокардиту и перикардиту. Данные заболевания европейский регулятор предлагает внести в перечень побочных эффектов.

Вакцину Janssen от компании Johnson & Johnson исследователи не рекомендуют вводить пациентам синдромом капиллярной утечки (заболевание, при котором, плазма крови через стенки сосудов проникает в ткани). Двое вакцинированных, у которых было диагностирован этот редкий синдром, скончались после получения препарата Janssen.

Кроме того, EMA отметил возможную неблагоприятную реакцию организма на введение вакцины от AstraZeneca у людей, страдающих другим аутоиммунным заболеванием – синдромом Гийена – Барре (СГБ).

Также в отчете отражены данные о нескольких случаях увеличения лимфатических узлов в подмышечной впадине у пациенток, получивших инъекцию вакцины от Pfizer. В самой компании подобной информацией не располагают, но допускают, что лимфоузлы могут увеличиться, из-за иммунной реакции организма пациентов.

В исследовании Европейского агентства по лекарственным средствам не рассматривались российские вакцины, так как они не зарегистрированы на территории Евросоюза.

Фото: Pixaby

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