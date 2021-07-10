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ЕС завершил поставку вакцины от СOVID-19 для вакцинации 70% своего взрослого населения

10.07.2021 17:01 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

ЕС закупил и поставил странам-членам Союза вакцины против СOVID-19 для вакцинации 70% взрослого населения, сообщила председатель Европейской комиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен.

"ЕС сдержал свое слово, в эти выходные мы доставили достаточно вакцины странам-членам (союза), чтобы еще в этом месяце полностью вакцинировать не менее 70% взрослого населения ЕС", - заявила она в субботу. Её цитирует interfax.by
 
 
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ЕС закупил и поставил странам-членам Союза вакцины против СOVID-19 для вакцинации 70% взрослого населения, сообщила председатель Европейской комиссии (ЕК) Урсула фон...
 
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