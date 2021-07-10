|
ЕС завершил поставку вакцины от СOVID-19 для вакцинации 70% своего взрослого населения
Источник материала: Партизан
ЕС закупил и поставил странам-членам Союза вакцины против СOVID-19 для вакцинации 70% взрослого населения, сообщила председатель Европейской комиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен.
"ЕС сдержал свое слово, в эти выходные мы доставили достаточно вакцины странам-членам (союза), чтобы еще в этом месяце полностью вакцинировать не менее 70% взрослого населения ЕС", - заявила она в субботу. Её ц
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
ЕС закупил и поставил странам-членам Союза вакцины против СOVID-19 для вакцинации 70% взрослого населения, сообщила председатель Европейской комиссии (ЕК) Урсула фон...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)