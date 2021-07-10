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Канцлер Австрии впервые станет отцом
Источник материала: Партизан
Канцлер Австрии Себастьян Курц сообщил, что он и его избранница Сюзанна Тир ждут первенца.
"Мы очень рады и благодарны за то, что нас скоро будет трое. Нас ждет прекрасная совместная задача, в предвкушении которой мы находимся", - написал Курц на своей странице в Facebook.
При этом он попросил подписчиков понять, что пара и далее продолжит держать личную жизнь в тайне,
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Канцлер Австрии Себастьян Курц сообщил, что он и его избранница Сюзанна Тир ждут первенца.
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