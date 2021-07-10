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Канцлер Австрии впервые станет отцом

10.07.2021 17:01 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Канцлер Австрии Себастьян Курц сообщил, что он и его избранница Сюзанна Тир ждут первенца.

"Мы очень рады и благодарны за то, что нас скоро будет трое. Нас ждет прекрасная совместная задача, в предвкушении которой мы находимся", - написал Курц на своей странице в Facebook. 

При этом он попросил подписчиков понять, что пара и далее продолжит держать личную жизнь в тайне, пишет Интерфакс-Запад. 
 
 
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Канцлер Австрии Себастьян Курц сообщил, что он и его избранница Сюзанна Тир ждут первенца.
 
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