Канцлер Австрии впервые станет отцом

"Мы очень рады и благодарны за то, что нас скоро будет трое. Нас ждет прекрасная совместная задача, в предвкушении которой мы находимся", - написал Курц на своей странице в Facebook.





пишет Интерфакс-Запад. При этом он попросил подписчиков понять, что пара и далее продолжит держать личную жизнь в тайне,Интерфакс-Запад.



