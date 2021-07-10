В Беларуси отмечают республиканский праздник Ивана Купала

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Погадать на суженного, а также познакомиться со старинными ремеслами и обрядами. «Александрия собирает друзей». Небольшой город на берегу Днепра отмечает праздник Ивана Купала, рассказывает корреспондент «МИР 24» Ольга Забелич.

«Шум ткацких станков и гончарных кругов. Бойкая торговля, гуляния с песнями и танцами, национальная кухня. Набережная Днепра похожа на улей. И мы в самом эпицентре. За моей спиной полтора километра торговых рядов», – рассказывает корреспондент.

В основном белорусские умельцы. Но в этом году до Александрии добрались мастера с Камчатки и Дагестана. А также украинского Чернигова и Ивано-Франсковска. Праздник здесь только набирает обороты, об этом говорят и гости фестиваля.

«Приехали мы из Борисова с подружками в первый раз. Все нравится, настроение очень суперское!», – рассказывает Наталья Дроздович.



«Я здесь не первый раз, мне здесь очень нравится. И я хочу сказать, приезжайте, у нас столько красивых мест, а здесь – просто сказка», – делится впечатлениями Александра Калинина.

А вообще традиция фестиваля связана с летним солнцестоянием и праздником Ивана Купалы. Один из его символов – это венок из трав и цветов. В древности девушки опускали его на воду, так искали суженного. Куда поплывёт оттуда и жених. Теперь это скорее аксессуар, а в такой зной и от жары защищает.

«И береза, и дуб, и ромашки, и колосья. Венков хватит сегодня всем! До трех часов – одна цена, после трёх скидка, после пяти ещё будет скидка, чтобы все успели приобрести», – рассказывают плетущие венки мастерицы.

На этот раз гости фестиваля не просто сторонние наблюдатели, а полноценные участники праздника. Интерактивные спектакли, цирковые выступления, мастер-классы. Покажут даже танец роботов. Здесь же на месте можно создать фотооткрытку, поставить штамп Александрия и сразу опустить в почтовый ящик – очень мило.

«У нас здесь организована фотозона в этом году. Можно сфотографироваться и бесплатно отправить фотооткрытку в любую точку Беларуси», рассказывает директор могилевского филиала Белпочты Александр Бручиков

Интересно, что программу вечернего гала-концерта – «Песни моей страны» в этом году составляли и сами жители Александрии. В течении недели от них принимали видеообращения с пожеланиями песен, которые они хотят услышать и спеть вместе с артистами сегодня. Получился такой своеобразный стол заявок.

На вечернее мероприятие ожидают Александра Лукашенко – президент не пропускает праздник у себя малой на родине. Ну, а ближе к полуночи небо над Александрией раскрасит фейерверк. Но гуляния на этом не закончатся. Для самых стойких –дискотека.