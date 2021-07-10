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Против молодофронтовца Дениса Урбановича возбудили уголовное дело
Источник материала: UDF
Денис Урбанович
Об этом Урбанович смог сообщить через знакомого, вместе с которым он сидел в одной камере. Однако в чем обвиняют Дениса Урбановича — не известно.
Напомним, Урбановича задержали 3 июля в Минске, после чего отвезли на Окрестино.
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Урбановича задержали 3 июля в Минске, после чего отвезли на Окрестино.
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