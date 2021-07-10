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Против молодофронтовца Дениса Урбановича возбудили уголовное дело

10.07.2021 17:11 — Разное | UDF  
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Источник материала: UDF

Против молодофронтовца Дениса Урбановича возбудили уголовное дело
Денис Урбанович
Против лидера "Молодого фронта" Дениса Урбановича возбудили уголоное дело, сообщает @belsat.

Об этом Урбанович смог сообщить через знакомого, вместе с которым он сидел в одной камере. Однако в чем обвиняют Дениса Урбановича — не известно.

Напомним, Урбановича задержали 3 июля в Минске, после чего отвезли на Окрестино.
 
Теги: Минск
 
 
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Урбановича задержали 3 июля в Минске, после чего отвезли на Окрестино.
 
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