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Александр Лукашенко – сотрудникам ГАИ: «Если у вас будет хорошее настроение, то и на наших улицах будет порядок»
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. В любое время суток безопасные дороги. Службе ГАИ МВД Беларуси – 85 лет, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Масштабные мероприятия в честь юбилейной даты проходят 10 июля в каждом регионе. Гостей ждет парад ретро- и современных автомобилей, дорожное шоу, концерты, интерактивные площадки и много других развлечений.
Необычное поздравление сотрудникам ГАИ адресовал Президент. Видеообращение главы государства было показано в центре Минска на большом экране.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
В этот праздничный день хочу, во-первых, вас поблагодарить за вашу активную жизненную позицию, за вашу работу. Во-вторых, хочу пожелать вам хорошего настроения. Если у вас будет хорошее настроение, то и на наших улицах будет порядок. От имени белорусского народа – с праздником вас!
Юлия Алексеюк, СТВ:
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Александр Лукашенко – сотрудникам ГАИ: «Если у вас будет хорошее настроение, то и на наших улицах будет порядок»
Новости Беларуси. В любое время суток безопасные дороги. Службе ГАИ МВД Беларуси – 85 лет, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Масштабные мероприятия в...
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