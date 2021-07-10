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От полизаключенных требуют компенсации вреда за «перекрытие дорог» в ночь с 10 на 11 августа около «Риги»

10.07.2021 17:37 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

«Минсктранс» требует 22 тысячи рублей от протестовавших за «перекрытие дорог» в ночь с 10 на 11 августа около «Риги». В судах продолжают рассматривать иски «Минсктранса» к осужденным, которые признаны политзаключенными.


фото: Reuters
В судах продолжают рассматривать иски «Минсктранса» к осужденным, которые признаны политзаключенными. На этой неделе предприятие судилось минимум с двумя заключенными.

От них требуют компенсации вреда за «перекрытие дорог» на протестах. Об этом сообщает сайт ПЦ «Вясна».

Пока ни один процесс не закончился. Объявляются перерывы и объединяются дела с другими заключенными.
 
 
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«Минсктранс» требует 22 тысячи рублей от протестовавших за «перекрытие дорог» в ночь с 10 на 11 августа около «Риги». В судах продолжают рассматривать иски...
 
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