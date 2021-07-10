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От полизаключенных требуют компенсации вреда за «перекрытие дорог» в ночь с 10 на 11 августа около «Риги»
Источник материала: Партизан
«Минсктранс» требует 22 тысячи рублей от протестовавших за «перекрытие дорог» в ночь с 10 на 11 августа около «Риги». В судах продолжают рассматривать иски «Минсктранса» к осужденным, которые признаны политзаключенными.
фото: Reuters
В судах продолжают рассматривать иски «Минсктранса» к осужденным, которые признаны политзаключенными. На этой неделе предприятие судилось минимум с двумя заключенными.
От них требуют компенсации вреда за «перекрытие дорог» на протестах. Об этом
Пока ни один процесс не закончился. Объявляются перерывы и объединяются дела с другими заключенными.
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От полизаключенных требуют компенсации вреда за «перекрытие дорог» в ночь с 10 на 11 августа около «Риги»
«Минсктранс» требует 22 тысячи рублей от протестовавших за «перекрытие дорог» в ночь с 10 на 11 августа около «Риги». В судах продолжают рассматривать иски...
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