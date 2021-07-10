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Синоптики предупреждают: в Беларуси усиливается жара — местами до +36 °C
Источник материала: UDF
В жару рекомендуется носить головной убор и пить как можно больше воды / БЕЛТА
В воскресенье днем, 11 июля, температура воздуха может достигать +34 °C, а уже 12 – 13 июля местами будет +35…+36 °C, дождей не предвидится.
Такая погода сохранится до 16 июля, предупреждают синоптики.
Рекомендации МЧС и медиков при жаре:
Старайтесь как можно меньше находиться под прямыми солнечными лучами. Если это неизбежно, то защищайте голову шляпами и зонтиками;
Необходимо как можно меньше находиться на солнце, особенно в период его максимальной активности — с 12.00 до 16.00;
Не употребляйте алкоголь — в жару его действие на организм многократно усиливается, плюс организм становится более чувствительным к высокой температуре;
Старайтесь употреблять как можно больше жидкости (охлажденную воду, минеральную воду);
Не покупайте продукты с рук: при высокой температуре бактерии размножаются очень быстро, что может привести к тяжелым отравлениям при неправильном хранении продуктов;
Не занимайтесь активным спортом при температуре выше 25 °C;
По возможности ограничьте длительные поездки на автомобиле;
Не оставляйте детей в салоне стоящего автомобиля даже на непродолжительное время.
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Такая погода сохранится до 16 июля, предупреждают синоптики.
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