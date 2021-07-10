Источник материала: UDF



Иллюстративное фото

medicina.ua

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Медики назвали сок, который поможет сохранить сердце здоровым Опубликованы результаты 12-летнего исследования ученых из Финляндии.

Так как помидоры и его производные насыщены ликопеном, они проявляют эффективное профилактическое действие заболеваний сердечно-сосудистой системы и их употребление способно снизить риск инсульта на 55%.В ходе исследования, которое длилось 12 лет, ученые наблюдали за состоянием здоровья 1031 добровольца мужского пола, в возрастном диапазоне от 45 до 65. Измерив уровень ликопена в крови пациентов, их распределили на 4 практически равные группы. За период исследования инсульт случился у 67 наблюдаемых мужчин.Из группы с самым низким уровнем ликопена, инсульт случился у 25 из 258 добровольцев, из группы с наиболее высоким уровнем ликопена всего у 11 из 259.Ликопен - пигмент семейства каротиноидов, являясь мощным антиоксидантом, поддерживает здоровье всей иммунной системы. Активизируя процесс пищеварения, он нормализует аппетит, кислотно-щелочной баланс и обмен холестерина. Данный пигмент помогает предотвратить развитие такого заболевания как атеросклероз, снизить вес, укрепить сосуды и капилляры. Он обладает профилактической способностью при заболеваниях печени, а также противогрибковым и антибактериальным свойствами.Один стакан томатного сока способен удовлетворить суточную потребность человека в меди на 15%, в в-каротине на 20%. По содержанию ликопина томатный сок - признанный рекордсмен, в одной порции содержится более 100% суточной потребности в этом веществе.