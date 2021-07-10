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Павел Мацукевич. Кадр из видео

о возможных уроках

Полковнику никто не спишет

Нефть в обмен на жесть

Санкции нанесли мощнейший удар по экономике Ливии. Безработица достигла 30%. Каддафи оказался в полной международной изоляции. При этом стоит учесть, что Каддафи не имел такой опоры как Россия (которая есть за спиной Лукашенко).

Завещание Каддафи

Дипмиссия невыполнима

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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Аналитик: Важно, чтобы одна из западных стран, имеющая опыт прямых контактов с Лукашенко, впряглась в процесс Задача — взять на себя координацию международных усилий.