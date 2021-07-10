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Аналитик: Рекомендации по действиям прилетают непосредственно через Патрушева
Источник материала: UDF
Фото: БЕЛТА
Для Кремля самый большой и неприемлемый риск - улица. С одной стороны, руками самого Лукашенко гасится всё, что может эту улицу организовать на местах, в долгосрочной перспективе - нанесение ущерба медийно-нгошной инфраструктуре "западников", что по логике Кремля, должно ослабить прозападные движения на первых постлукашенковских выборах.
Эта логика абсолютно нерабочая, но Кремль видит так, проецируя внутрироссийскую ситуацию на внутрибеларусскую, например радикала-Навального посадить, а подконтрольному либералу-Шнурову дать сделать партию под тот же электорат. Это плохо сработает в Беларуси, т.к. у т.н. "западников" есть ценностное ядро, которое сожрет и переварит любую медийную личность, заикнись она хоть полунамеком, например, об углублении интеграции (во многом это кстати было с Бабарико, где он был вынужден в процессе кампании оправдываться за прошлые интервью, где говорил что интеграция с Россией неизбежна). Но Россия делает как умеет, практически все уважаемые аналитики говорят о том что рекомендации по действиям прилетают непосредственно через Патрушева.
С другой стороны двигается проект конституции, фронтменом которого в России является Агурбаш. Довольно много нам написали на тему того что у Агурбаш нет никакого своего проекта, есть только один проект. Сути это не меняет никак, в итоге один проект и будет, но западные штабы (в первую очередь НАУ + Цепкало) убалансируют пророссийскими активистами. Говоря бизнес-языком, докапитализируют предприятие, чтобы дать Кремлю иметь значимую долю. И как-то (пока непонятно как) этот проект будут навязывать Лукашенко.
Здесь хочется сделать небольшое отступление. Любое широкое национально-освободительное движение так или иначе включает в себя два крыла от большого центра - условных коллаборантов и условных радикалов. Они играют вместе очень важные взаимодополняющие роли (хоть могут и ненавидеть друг друга): радикалы обостряют проблему, а коллаборанты приходят к власти и говорят - вот мол, если вы хотите чтобы было меньше радикалов, идите на уступки коллаборантам. Так расширяется пространство, многими итерациями выгрызается та самая долгожданная свобода.
В принципе, эта связка могла бы работать в Беларуси, да не сработала - попросту ни одна из "коллаборационных" сил не смогла пролоббировать ничего (ни КСДС [Круглый cтол демократических сил Воскресенского], ни Канопацкая) для расширения пространства свободы, им попросту не дают этого делать, максимум что им позволено - это просто дышать на свободе. Соответственно с радикалами борьба велась и ведется путём максимального их загона в подполье, и даже в попытках из этого подполья выковырять.
Но запрос на коллаборацию с Кремлем для вовлечения его в решение беларусских проблем был велик. И как только в лице Агурбаш замаячила возможность наладить мосты и дать Кремлю сохранить лицо, мигом в него ринулась масса беларусских политиков.
Но есть и вторая составляющая связки - "радикалы". И здесь ключевую позицию занимает роль штаба Тихановской. Пока она способна создавать точки напряжения (или эффектно делать вид что создаёт), пока она представляет собой угрозу как извне (санкции, в т.ч. косвенно бьющие по РФ), так и внутри (спящий актив), пока существует главный фактор, генерирующий проблему - сам Лукашенко, то конституционный процесс будет вынужден идти и Москва будет вынуждена делать что-то, чтобы не допустить победы улицы. Исчезни эта составляющая - АГЛ отрапортует в Москву что все спокойно и получит свои пару миллиардов под свой мутный проект, а Кремль подождёт ещё годик, пока свои выборы пройдут и т.п.
В свою очередь, для того чтобы возник реальный шанс победы улицы и слома всей системы критично важен момент слабости власти. А ввязывание власти в проигрышный плебесцит - это и есть создание момента её слабости. Поэтому связка "коллаборантов" - "радикалов" может победить только вместе. Без "коллаборантов" радикалы не оставляют иных механизмов решения вопроса кроме их ("радикалов") полного уничтожения, это сценарий Лукашенко - Кадыров 2.0, нужна очень серьёзная внешняя поддержка чтобы в таком сценарии улица победила, либо какая-то заваруха с дележом власти в Москве, чтобы стало совсем не до Беларуси. Без "радикалов" "коллаборанты" становятся просто не нужны, АГЛ продолжает править на выжженном поле.
В то же время, Кремль будет иметь свое значительное влияние, так или иначе, на постлукашенковскую Беларусь, от этого никуда не деться. Задача лишить его этого влияния амбициозна, но крайне трудным образом исполнима - там где Кремль лишается влияния, там он создает черные дыры типа ДНР-ПМР и влияет уже через пацанов с автоматами. А против автоматов тяжело что-то поставить стране не члену НАТО. Но задача преуменьшения влияния и выноса баталий на легальные площадки (парламент, бизнес) по легальным правилам (работающие законы), где можно будет биться за умы и кошельки беларусов через инструменты, не связанные с угрозой жизни и здоровью - вполне выполнимая задача и может стать точкой консенсуса всех сил.
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Для Кремля самый большой и неприемлемый риск - улица.
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