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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Аналитик: Рекомендации по действиям прилетают непосредственно через Патрушева Для Кремля самый большой и неприемлемый риск - улица.

Для Кремля самый большой и неприемлемый риск - улица. С одной стороны, руками самого Лукашенко гасится всё, что может эту улицу организовать на местах, в долгосрочной перспективе - нанесение ущерба медийно-нгошной инфраструктуре "западников", что по логике Кремля, должно ослабить прозападные движения на первых постлукашенковских выборах.Эта логика абсолютно нерабочая, но Кремль видит так, проецируя внутрироссийскую ситуацию на внутрибеларусскую, например радикала-Навального посадить, а подконтрольному либералу-Шнурову дать сделать партию под тот же электорат. Это плохо сработает в Беларуси, т.к. у т.н. "западников" есть ценностное ядро, которое сожрет и переварит любую медийную личность, заикнись она хоть полунамеком, например, об углублении интеграции (во многом это кстати было с Бабарико, где он был вынужден в процессе кампании оправдываться за прошлые интервью, где говорил что интеграция с Россией неизбежна). Но Россия делает как умеет, практически все уважаемые аналитики говорят о том что рекомендации по действиям прилетают непосредственно через Патрушева.С другой стороны двигается проект конституции, фронтменом которого в России является Агурбаш. Довольно много нам написали на тему того что у Агурбаш нет никакого своего проекта, есть только один проект. Сути это не меняет никак, в итоге один проект и будет, но западные штабы (в первую очередь НАУ + Цепкало) убалансируют пророссийскими активистами. Говоря бизнес-языком, докапитализируют предприятие, чтобы дать Кремлю иметь значимую долю. И как-то (пока непонятно как) этот проект будут навязывать Лукашенко.Здесь хочется сделать небольшое отступление. Любое широкое национально-освободительное движение так или иначе включает в себя два крыла от большого центра - условных коллаборантов и условных радикалов. Они играют вместе очень важные взаимодополняющие роли (хоть могут и ненавидеть друг друга): радикалы обостряют проблему, а коллаборанты приходят к власти и говорят - вот мол, если вы хотите чтобы было меньше радикалов, идите на уступки коллаборантам. Так расширяется пространство, многими итерациями выгрызается та самая долгожданная свобода.В принципе, эта связка могла бы работать в Беларуси, да не сработала - попросту ни одна из "коллаборационных" сил не смогла пролоббировать ничего (ни КСДС [Круглый cтол демократических сил Воскресенского], ни Канопацкая) для расширения пространства свободы, им попросту не дают этого делать, максимум что им позволено - это просто дышать на свободе. Соответственно с радикалами борьба велась и ведется путём максимального их загона в подполье, и даже в попытках из этого подполья выковырять.Но запрос на коллаборацию с Кремлем для вовлечения его в решение беларусских проблем был велик. И как только в лице Агурбаш замаячила возможность наладить мосты и дать Кремлю сохранить лицо, мигом в него ринулась масса беларусских политиков.Но есть и вторая составляющая связки - "радикалы". И здесь ключевую позицию занимает роль штаба Тихановской. Пока она способна создавать точки напряжения (или эффектно делать вид что создаёт), пока она представляет собой угрозу как извне (санкции, в т.ч. косвенно бьющие по РФ), так и внутри (спящий актив), пока существует главный фактор, генерирующий проблему - сам Лукашенко, то конституционный процесс будет вынужден идти и Москва будет вынуждена делать что-то, чтобы не допустить победы улицы. Исчезни эта составляющая - АГЛ отрапортует в Москву что все спокойно и получит свои пару миллиардов под свой мутный проект, а Кремль подождёт ещё годик, пока свои выборы пройдут и т.п.В свою очередь, для того чтобы возник реальный шанс победы улицы и слома всей системы критично важен момент слабости власти. А ввязывание власти в проигрышный плебесцит - это и есть создание момента её слабости. Поэтому связка "коллаборантов" - "радикалов" может победить только вместе. Без "коллаборантов" радикалы не оставляют иных механизмов решения вопроса кроме их ("радикалов") полного уничтожения, это сценарий Лукашенко - Кадыров 2.0, нужна очень серьёзная внешняя поддержка чтобы в таком сценарии улица победила, либо какая-то заваруха с дележом власти в Москве, чтобы стало совсем не до Беларуси. Без "радикалов" "коллаборанты" становятся просто не нужны, АГЛ продолжает править на выжженном поле.В то же время, Кремль будет иметь свое значительное влияние, так или иначе, на постлукашенковскую Беларусь, от этого никуда не деться. Задача лишить его этого влияния амбициозна, но крайне трудным образом исполнима - там где Кремль лишается влияния, там он создает черные дыры типа ДНР-ПМР и влияет уже через пацанов с автоматами. А против автоматов тяжело что-то поставить стране не члену НАТО. Но задача преуменьшения влияния и выноса баталий на легальные площадки (парламент, бизнес) по легальным правилам (работающие законы), где можно будет биться за умы и кошельки беларусов через инструменты, не связанные с угрозой жизни и здоровью - вполне выполнимая задача и может стать точкой консенсуса всех сил.