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У десяти сотрудников «Сильных новостей» изъяли компьютеры и телефоны 

10.07.2021 17:55 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

До поздней ночи 9 июля продолжались обыски и изъятие техники у сотрудников гомельского интернет-портала «Сильные новости». Как сообщил БелаПАН создатель портала Петр Кузнецов, всего было 15 постановлений на обыск — на десять сотрудников.

У десяти сотрудников «Сильных новостей» изъяли компьютеры и телефоны 

Следственные действия проходили у работников портала как по месту регистрации, так и жительства, а также на дачах и в автомобилях.

Основанием для обыска было уголовное дело, возбужденное в сентябре 2020 года в отношении жителей Гомеля, супругов Снежковых. Якобы они участвовали в массовых беспорядках. Следствие предположило, что на носителях информации журналистов могла быть информация, полезная для расследования.

Обыски прошли в квартире и загородном доме создателя «СН» Петра Кузнецова, по двум адресам — регистрации и жительства главного редактора Анны Якштас и ее супруга Дениса Якштаса (также сотрудник «СН»), у сотрудников портала Юрия Глушакова, Натальи Сусловой, Ирины Вольской, Павла Кузнецова, Евгении Крещук, Алексея Атрощенко, Екатерины Телиман.

Все на свободе, но изъята техника, телефоны.

«Буквально в последние дни я разговаривал со многими членами моей команды, предлагая всем рассмотреть возможность релокации. И, знаете, все отказались. Да, наверное, кто-то из наших тоже не прочь, но все те, с кем я говорил, заявили, что не готовы и не хотят уезжать. Что я могу добавить? Я могу лишь предложить попробовать поставить себя на мое место. Могу ли я уехать, когда все те люди, с которыми мы строили и строим свой проект, остаются? Может, я и согласен с тем, что лучше было бы — да, уехать. Но, видите, я не могу. Уезжать легко, когда ты один и ни с кем и ничем особо не связан. Когда ты руководишь командой, когда ты делаешь свое дело, чувствуешь ответственность перед людьми, это трудно», — написал в своем телеграм-канале Петр Кузнецов.

 
Теги: Гомель
 
 
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До поздней ночи 9 июля продолжались обыски и изъятие техники у сотрудников гомельского интернет-портала «Сильные новости». Как сообщил БелаПАН создатель портала...
 
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