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«Если это судьба, то её нужно ткать в длинную-длинную дорожку». Почему рушник стал символом жизни у славян?
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Александрия вновь собирает друзей. На берегу Днепра 10 июля тысячи людей отмечают Купалье, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Традиции, которые берегли наши предки, блюда, которые подавались к столу сотни лет назад, и секреты древних ремесел. Праздник в Шкловском районе уже 12 лет подтверждает статус самого колоритного и самобытного летнего фестиваля.
На церемонии открытия пройдет показ новых коллекций одежды от белорусских производителей, состоятся авиашоу и концерт.
Пока самой популярной площадкой среди гостей форума стал город мастеров, где более восьми сотен народных умельцев представляют свое творчество.
Юлия Мычка, корреспондент:
В этом году главный символ Купалья – это рушник как символ единства. И если сегодня мы визуализируем свои желания с помощью карты желаний, то, оказывается, наши предки делали то же самое, только с помощью рушников. Каждый узор, каждый символ на таком рушнике играют очень большую роль. Он дарит любовь, он дарит согласие семье, в которой вышивается этот рушник.
Татьяна Ковалева, мастер народного ткачества:
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«Если это судьба, то её нужно ткать в длинную-длинную дорожку». Почему рушник стал символом жизни у славян?
Новости Беларуси. Александрия вновь собирает друзей. На берегу Днепра 10 июля тысячи людей отмечают Купалье, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. ...
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