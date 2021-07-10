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На территории завода "БЕЛДЖИ" произошел пожар

10.07.2021 18:07 — Разное | БелТА  
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Источник материала: БелТА

10 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. На территории завода "БЕЛДЖИ" в Минской области произошел пожар, сообщили БЕЛТА в МЧС.

Сообщение о загорании на открытой площадке на территории СЗАО "БЕЛДЖИ" поступило спасателям в 15.08. Прибывшие к месту вызова подразделения МЧС установили, что горит упаковочный материал, который хранится в металлических контейнерах, на площади около 300 кв.м.

Загорание ликвидировано. Пострадавших нет.-0-

 
Теги: Минск
 
 
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Сообщение о загорании на открытой площадке на территории СЗАО "БЕЛДЖИ" поступило спасателям в 15.08. Прибывшие к месту вызова подразделения МЧС установили, что горит...
 
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