Источник материала: БелТА

10 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. На территории завода "БЕЛДЖИ" в Минской области произошел пожар, сообщили БЕЛТА в МЧС.

Сообщение о загорании на открытой площадке на территории СЗАО "БЕЛДЖИ" поступило спасателям в 15.08. Прибывшие к месту вызова подразделения МЧС установили, что горит упаковочный материал, который хранится в металлических контейнерах, на площади около 300 кв.м.

Загорание ликвидировано. Пострадавших нет.-0-