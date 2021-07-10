|
На территории завода "БЕЛДЖИ" произошел пожар
Источник материала: БелТА
10 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. На территории завода "БЕЛДЖИ" в Минской области произошел пожар, сообщили БЕЛТА в МЧС.
Сообщение о загорании на открытой площадке на территории СЗАО "БЕЛДЖИ" поступило спасателям в 15.08. Прибывшие к месту вызова подразделения МЧС установили, что горит упаковочный материал, который хранится в металлических контейнерах, на площади около 300 кв.м.
Загорание ликвидировано. Пострадавших нет.-0-
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Сообщение о загорании на открытой площадке на территории СЗАО "БЕЛДЖИ" поступило спасателям в 15.08. Прибывшие к месту вызова подразделения МЧС установили, что горит...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)