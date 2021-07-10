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Даже связались с космической станцией. Как в Бресте проходит День ГАИ?

10.07.2021 18:15 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Вся страна объединилась в акции «День открытых дорог», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Проходит прямая трансляция праздника из областных центров и на большом экране в Минске. Задействована в том числе передвижная телевизионная станция СТВ.

Развлекательные зоны развернули работу в семи населенных пунктах. Демонстрация служебных мотоциклов и машин, фотозоны и конкурсы. Одна из самых ярких локаций организована в Бресте.

Все детали расскажет Галина Буро.

Даже связались с космической станцией. Как в Бресте проходит День ГАИ?

Галина Буро, корреспондент:
Потрясающая атмосфера праздника царит в Бресте. Только что играл оркестр, много людей пришло на этот праздник, много семей с детьми, но, конечно, в центре внимания сегодня хранители дорожной безопасности – сотрудники Госавтоинспекции.

Даже связались с космической станцией. Как в Бресте проходит День ГАИ?

Галина Буро:
Сейчас начинается награждение лучших сотрудников. В числе наград, помимо грамот и благодарностей, нагрудные знаки «Отличник ГАИ» МВД Беларуси. Предварительно нам удалось пообщаться с начальником Госавтоинспекции Брестской области.

Надеюсь, маленькие граждане с удовольствием придут и поучаствуют в конкурсах. Что ждёт жителей Бреста в День ГАИ?

Даже связались с космической станцией. Как в Бресте проходит День ГАИ?

Галина Буро:
Прошел парад автомобилей ГАИ. Спецтехника осталась стоять здесь же, чтобы желающие смогли с ней сфотографироваться. С экрана на сцене была организована связь с международной космической станцией, с командиром экипажа, уроженцем Беларуси, космонавтом Олегом Новицким.

Даже связались с космической станцией. Как в Бресте проходит День ГАИ?

Галина Буро:
И все это в рамках телемоста. Он впервые в прямом эфире объединяет семь населенных пунктов страны, в которых сейчас одновременно проходит праздник в честь 85-летия со дня образования Госавтоинспекции Беларуси. В Бресте трансляцию обеспечивает телеканал СТВ.

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Даже связались с космической станцией. Как в Бресте проходит День ГАИ?

Галина Буро:
Рядом со сценой уже готовятся к работе тематические площадки. Заглянем на одну из них. Какую службу вы представляете и что у вас здесь?

Даже связались с космической станцией. Как в Бресте проходит День ГАИ?

Наша саперно-пиротехническая служба внутренних войск Министерства внутренних дел Республики Беларусь. Тут представлена тематическая выставка инженерно-технического оборудования и средств бронезащиты, которые мы используем для сохранности нашей жизни и здоровья.
– У вас что-то можно примерить даже?
– Конечно.
– Можно и мне?
– Да.
– Что мы примеряем?
– Бронежилет.

Даже связались с космической станцией. Как в Бресте проходит День ГАИ?

– Сколько он весит?
– 16 килограмм.
– Ого. Очень тяжелый. Не знаю, как в нем ходить и работать. Еще к этому жилету идет…
– Есть защитный шлем.
– А он сколько весит?

Даже связались с космической станцией. Как в Бресте проходит День ГАИ?

– Он немного весит.
– Ну, как сказать.
– И вот в таком виде надо работать?
– Да, в таком виде нужно нам работать.

 
Теги: Брест, Минск
 
 
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Новости Беларуси. Вся страна объединилась в акции «День открытых дорог», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Проходит прямая трансляция праздника из...
 
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