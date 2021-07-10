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Макей прокомментировал строительство забора на белорусско-литовской границе

10.07.2021 18:23 — Разное | UDF  
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Источник материала: UDF

Макей прокомментировал строительство забора на белорусско-литовской границе
Владимир Макей
Глава МИД Беларуси Владимир Макей прокомментировал решение Литвы построить ограждение на границе из-за потока нелегальных мигрантов.

«Ради бога, пусть строят. На сей счет уже все сказано», — заявил он в интервью телеканалу Russia Today, отрывок которого появился в субботу, 10 июля, в Twitter.


По словам Владимира Макея, «если коллективный Запад, различные финансовые институты прекращают финансирование взаимовыгодных проектов в Беларуси и вводят санкции», страна вынуждена изыскивать дополнительные средства. Речь идет о деньгах, которые заместят эти убывающие финансы, чтобы продолжить реализовать те проекты, которые выгодны для общества и государства.


Руководитель МИД подчеркнул при этом, что западные страны в данном случае не должны обижаться, раз к ним «побежали мигранты». Он объяснил, что денежные средства, которые ранее выделялись Минском на усиленную охрану границы, теперь будут переведены на нужды простых людей.

«Никто защищать за свой счет Запад от каких-то напастей не собирается», — добавил Макей.


Ранее Вильнюс отчитался, что построил первые 500 метров ограждения из колючей проволоки на границе с Беларусью. Литовское правительство выделило из своего резерва €4,8 млн на ограждение.
 
 
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Руководитель МИД подчеркнул при этом, что западные страны не должны обижаться.
 
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