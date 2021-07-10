Источник материала: UDF

Владимир Макей

интервью телеканалу Russia Today, отрывок которого появился в субботу, 10 июля, в Twitter. «Ради бога, пусть строят. На сей счет уже все сказано», — заявил он втелеканалу Russia Today, отрывок которого появился в субботу, 10 июля, в Twitter.

«Никто защищать за свой счет Запад от каких-то напастей не собирается», — добавил Макей.

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Макей прокомментировал строительство забора на белорусско-литовской границе Руководитель МИД подчеркнул при этом, что западные страны не должны обижаться.

По словам, «если коллективный Запад, различные финансовые институты прекращают финансирование взаимовыгодных проектов в Беларуси и вводят санкции», страна вынуждена изыскивать дополнительные средства. Речь идет о деньгах, которые заместят эти убывающие финансы, чтобы продолжить реализовать те проекты, которые выгодны для общества и государства.Руководитель МИД подчеркнул при этом, что западные страны в данном случае не должны обижаться, раз к ним «побежали мигранты». Он объяснил, что денежные средства, которые ранее выделялись Минском на усиленную охрану границы, теперь будут переведены на нужды простых людей.Ранее Вильнюс отчитался, что построил первые 500 метров ограждения из колючей проволоки на границе с Беларусью. Литовское правительство выделило из своего резерва €4,8 млн на ограждение.