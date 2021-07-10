ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

На лидера «Молодого фронта» Дениса Урбановича завели уголовное дело

10.07.2021 18:29 — Разное | Навiны  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Навiны

В отношении лидера «Молодого фронта» Дениса Урбановича возбудили уголовное дело, передает «Белсат».

На лидера «Молодого фронта» Дениса Урбановича завели уголовное дело
Источник: t.me/belsat

Об этом он сообщил через человека, с которым в одной камере отбывал административный арест.

По какой статье возбуждено дело, пока неизвестно.

Правозащитники ранее сообщали, что Урбанович был задержан 3 июля.

 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В отношении лидера «Молодого фронта» Дениса Урбановича возбудили уголовное дело, передает «Белсат».
 
Новости дня
Новости разные
 
Ціханоўская паведаміла пра нефармальную сустрэчу зь Зяленскім ў Літве
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

09.07.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
10.07.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by