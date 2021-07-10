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На лидера «Молодого фронта» Дениса Урбановича завели уголовное дело
Источник материала: Навiны
В отношении лидера «Молодого фронта» Дениса Урбановича возбудили уголовное дело, передает «Белсат».
Об этом он
По какой статье возбуждено дело, пока неизвестно.
Правозащитники ранее сообщали, что Урбанович был задержан 3 июля.
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В отношении лидера «Молодого фронта» Дениса Урбановича возбудили уголовное дело, передает «Белсат».
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