На лидера «Молодого фронта» Дениса Урбановича завели уголовное дело

В отношении лидера «Молодого фронта» Дениса Урбановича возбудили уголовное дело, передает «Белсат».



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Об этом он сообщил через человека, с которым в одной камере отбывал административный арест.

По какой статье возбуждено дело, пока неизвестно.

Правозащитники ранее сообщали, что Урбанович был задержан 3 июля.