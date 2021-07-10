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На празднике в Александрии пострадали 5 человек – ветер поднял батуты в воздух
10.07.2021 — Разное | Салiдарнасць
Источник материала: Салiдарнасць
В агрогородке Александрия Шкловского района сильный ветер поднял в воздух надувные аттракционы.
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В субботу здесь проходит республиканский праздник «Купалье» («Александрия собирает друзей»), а также «День открытых дорог» по случаю юбилея ГАИ.
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