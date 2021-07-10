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На празднике в Александрии пострадали 5 человек – ветер поднял батуты в воздух

10.07.2021 — Разное | Салiдарнасць  
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Источник материала: Салiдарнасць

В агрогородке Александрия Шкловского района сильный ветер поднял в воздух надувные аттракционы.

На празднике в Александрии пострадали 5 человек – ветер поднял батуты в воздух

По информации Минздрава, после ЧП за медицинской помощью обратились двое детей и трое взрослых. Состояние всех пациентов удовлетворительное, для уточнения диагнозов сейчас проводится медицинская диагностика. Дежурные медицинские работники сообщают, что угрозы жизни нет.

В субботу здесь проходит республиканский праздник «Купалье» («Александрия собирает друзей»), а также «День открытых дорог» по случаю юбилея ГАИ.

 
 
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Дежурные медицинские работники сообщают, что угрозы жизни нет.
 
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