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Пять человек пострадали на надувных аттракционах в Александрии

10.07.2021 18:49 — Разное | БелТА  
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Источник материала: БелТА

10 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Пять человек пострадали на надувных аттракционах в агрогородке Александрия, сообщили БЕЛТА в Министерстве здравоохранения.

Сегодня в Александрии сильный ветер снес надувные аттракционы. После происшествия за медицинской помощью обратились 5 человек - двое детей и трое взрослых. Состояние всех пациентов удовлетворительное. Для уточнения диагнозов проводится медицинская диагностика.

В Александрии сейчас проходит республиканский праздник "Купалье" ("Александрия собирает друзей").-0-

 
Теги: Минск
 
 
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После происшествия за медицинской помощью обратились 5 человек - двое детей и трое взрослых. Состояние всех пациентов удовлетворительное.
 
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