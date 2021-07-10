Пять человек пострадали на надувных аттракционах в Александрии

Источник материала: БелТА

10 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Пять человек пострадали на надувных аттракционах в агрогородке Александрия, сообщили БЕЛТА в Министерстве здравоохранения.

Сегодня в Александрии сильный ветер снес надувные аттракционы. После происшествия за медицинской помощью обратились 5 человек - двое детей и трое взрослых. Состояние всех пациентов удовлетворительное. Для уточнения диагнозов проводится медицинская диагностика.

В Александрии сейчас проходит республиканский праздник "Купалье" ("Александрия собирает друзей").-0-