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«Мне очень понравился город мастеров». Что говорят об Александрии самые маленькие гости
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Александрия вновь собирает друзей. На берегу Днепра 10 июля тысячи людей отмечают Купалье, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Традиции, которые берегли наши предки, блюда, которые подавались к столу сотни лет назад, и секреты древних ремесел. Праздник в Шкловском районе уже 12 лет подтверждает статус самого колоритного и самобытного летнего фестиваля.
На церемонии открытия пройдет показ новых коллекций одежды от белорусских производителей, состоятся авиашоу и концерт.
Пока самой популярной площадкой среди гостей форума стал город мастеров, где более восьми сотен народных умельцев представляют свое творчество.
Юлия Мычка, корреспондент:
Мы очень рады, что здесь и ухожено, и красиво, много палаток, много людей. Удивительно: жара под 40 градусов, а людей много.
Мне очень понравился город мастеров, и я очень ценю народное творчество, вышиванки. Очень интересуюсь славянами, как они жили, какие у них законы. Очень доволен праздником.
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Новости Беларуси. Александрия вновь собирает друзей. На берегу Днепра 10 июля тысячи людей отмечают Купалье, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. ...
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