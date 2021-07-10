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Что воля, что неволя - все равно? Макей отреагировал на ограждение на границе
Источник материала: Партизан
Глава МИД Беларуси Владимир Макей прокомментировал решение Литвы построить ограждение на границе из-за потока нелегальных мигрантов.
«Ради бога, пусть строят. На сей счет уже все сказано», — заявил он в интервью телеканалу Russia Today, отрывок которого появился в субботу, 10 июля,
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Глава МИД Беларуси Владимир Макей прокомментировал решение Литвы построить ограждение на границе из-за потока нелегальных мигрантов.
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