ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Австралийка Эшли Барти впервые выиграла турнир в Уимблдоне

10.07.2021 19:57 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Партизан

Первая ракетка мира австралийская теннисистка Эшли Барти стала победительницей турнира Большого шлема в Уимблдоне.

В финале Wimbledon-2021 она нанесла поражение представительнице Чехии Каролине Плишковой, занимающей в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA) 13-е место. Результат встречи - 6:3, 6:7 (3:7), 6:3.

Продолжительность матча составила 1 час 55 минут, пишет Интерфакс-Запад.

Таким образом, Барти выиграла второй в карьере турнир Большого шлема и впервые - Wimbledon. В 2019 году австралийка стала триумфатором Открытого чемпионата Франции (Roland Garros). Что касается Плишковой, она второй раз участвовала в финале соревнования Большого шлема. В 2016 года чешская спортсменка проиграла в решающем матче Открытого чемпионата США (US Open) немке Анжелике Кербер.

В воскресенье определится победитель Wimbledon-2021 в мужском одиночном разряде. Действующий чемпион турнира, лидер мирового рейтинга серб Новак Джокович сыграет с итальянцем Маттео Берреттини. Представитель Италии впервые играет в финале турниров Большого шлема.
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Первая ракетка мира австралийская теннисистка Эшли Барти стала победительницей турнира Большого шлема в Уимблдоне.
 
Новости дня
Новости разные
 
На родине Лукашенко на празднике Купалье пострадали пять человек
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

09.07.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
10.07.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by