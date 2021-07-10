|
Почему в июле все дороги ведут на «Славянский базар» и как возрождают музыкальный бренд Беларуси? Анонс программы «Неделя»
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Все самое важное и актуальное по итогам недели по версии журналистов телеканала СТВ.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Почему в июле все дороги ведут на «Славянский базар» и как возрождают музыкальный бренд Беларуси? Анонс программы «Неделя»
Новости Беларуси. Все самое важное и актуальное по итогам недели по версии журналистов телеканала СТВ. К эфиру готовится информационная программа «Неделя». О...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)