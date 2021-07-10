ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Почему в июле все дороги ведут на «Славянский базар» и как возрождают музыкальный бренд Беларуси? Анонс программы «Неделя»

10.07.2021 20:01 — Разное | СТВ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Все самое важное и актуальное по итогам недели по версии журналистов телеканала СТВ.

К эфиру готовится информационная программа «Неделя».

Почему в июле все дороги ведут на «Славянский базар» и как возрождают музыкальный бренд Беларуси? Анонс программы «Неделя»

О главных событиях уходящих семи дней смотрите в итоговой программе «Неделя» 11 июля в 19:30.

Почему в июле все дороги ведут на «Славянский базар» и как возрождают музыкальный бренд Беларуси? Анонс программы «Неделя»

Подробнее в видеоматериале.

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Новости Беларуси. Все самое важное и актуальное по итогам недели по версии журналистов телеканала СТВ. К эфиру готовится информационная программа «Неделя». О...
 
Новости дня
Новости разные
 
Григорий Азарёнок: наши враги видят нас рабами. Неслучайно в их языке раб звучит как slave. Славянин
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

09.07.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
10.07.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by