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В Париже +21°C, в Москве +29°C. Погода в Европе на неделю с 12 по 18 июля

10.07.2021 20:01 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

В Париже синоптики обещают дождь и грозу, столбик термометра покажет +21 °C.  В Вене, судя по прогнозу, будет жарко, температура воздуха +31 °C, рассказали в программе «Плюс-минус».

В Париже +21°C, в Москве +29°C. Погода в Европе на неделю с 12 по 18 июля

В Риме до +29 °C, без осадков. В Мадриде воздух прогреется до +27 °C.

В Париже +21°C, в Москве +29°C. Погода в Европе на неделю с 12 по 18 июля

В столице Болгарии, по прогнозам, +28 °C, солнечно. В Анкаре ожидается до +29 °C. А в Афинах летний зной, здесь обещают +34 °C.

О погоде в Прибалтике. В Риге прогнозируют +28 °C, возможен дождь. В Вильнюсе +31 °C, без осадков.

В Париже +21°C, в Москве +29°C. Погода в Европе на неделю с 12 по 18 июля

В Варшаве возможен дождь, столбики термометров поднимутся до +29 °C. В Киеве обещают аналогичную погоду: +29 °C и дождь. В Москве осадков не ожидается, а столбики термометров также покажут +29 °C.

Опасная жара в Беларуси сохранится. Синоптики предупреждают о росте температуры. Подробнее здесь.

 
 
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В Париже синоптики обещают дождь и грозу, столбик термометра покажет +21 °C.  В Вене, судя по прогнозу, будет жарко, температура воздуха +31 °C, рассказали в...
 
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