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Опасная жара в Беларуси сохранится. Синоптики предупреждают о росте температуры
Источник материала: СТВ
Лето в самом разгаре. После небольшой паузы жара продолжает бить рекорды. Ну а чего ждать в Беларуси дальше? Сохранится ли опасная жара на предстоящей неделе? Об этом рассказали в программе
Анна Самофалова, инженер-синоптик Белгидромета Минприроды:
Смотрите подробный прогноз погоды на неделю по областным центрам.
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Лето в самом разгаре. После небольшой паузы жара продолжает бить рекорды. Ну а чего ждать в Беларуси дальше? Сохранится ли опасная жара на предстоящей неделе? Об...
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