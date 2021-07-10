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Эшли Барти завоевала золото в турнире серии Большого шлема в Уимблдоне
Источник материала: ОНТ
Австралийская теннисистка Эшли Барти стала победительницей турнира серии Большого шлема в Уимблдоне.
В финале первая ракетка мира обыграла Каролину Плишкову из Чехии со счётом 6:3, 6:7, 6:3. Матч продолжался один час и 59 минут. Барти стала первой австралийкой с 1980 года, победившей на турнире в Уимблдоне. Для нее этот титул стал 12-м в карьере и четвертым в сезоне. Благодаря этому достижению Барти укрепила лидерство в мировом рейтинге, а Каролина Плишкова вернётся в десятку сильнейших.
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Австралийская теннисистка Эшли Барти стала победительницей турнира серии Большого шлема в Уимблдоне. В финале первая ракетка мира обыграла Каролину Плишкову из...
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