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Ветер перевернул надувные аттракционы в Александрии. Пострадали пять человек
Источник материала: ОНТ
Пять человек пострадали на надувных аттракционах в Александрии. Об этом
Сообщается, что надувные аттракционы перевернул сильный ветер. В результате инцидента за медицинской помощью обратились пять человек. Среди них трое взрослых и двое детей. Состояние пострадавших оценивается как удовлетворительное. Для уточнения диагнозов медики проводят диагностику.
В Александрии в данный момент проходит республиканский праздник «Купалье».
Фото: БЕЛТА
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Пять человек пострадали на надувных аттракционах в Александрии. Об этом сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения. Сообщается, что надувные...
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