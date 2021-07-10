Ветер перевернул надувные аттракционы в Александрии. Пострадали пять человек

Источник материала: ОНТ

Пять человек пострадали на надувных аттракционах в Александрии. Об этом сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения.

Сообщается, что надувные аттракционы перевернул сильный ветер. В результате инцидента за медицинской помощью обратились пять человек. Среди них трое взрослых и двое детей. Состояние пострадавших оценивается как удовлетворительное. Для уточнения диагнозов медики проводят диагностику.

В Александрии в данный момент проходит республиканский праздник «Купалье».

Фото: БЕЛТА

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