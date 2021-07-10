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На территории завода «БЕЛДЖИ» произошел пожар
Источник материала: ОНТ
10 июля на территории завода «БЕЛДЖИ», расположенном в Борисовском районе, произошел пожар. Об этом
Сообщение о пожаре поступило спасателям в 15:08. Горел хранившийся в металлических контейнерах упаковочный материал. Площадь пожара составила порядка 300 кв.м.
В данный момент пожар уже ликвидирован. В результате инцидента никто не пострадал.
Фото: МЧС
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10 июля на территории завода «БЕЛДЖИ», расположенном в Борисовском районе, произошел пожар. Об этом сообщает пресс-служба Минского областного управления МЧС....
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