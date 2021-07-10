На территории завода «БЕЛДЖИ» произошел пожар

Источник материала: ОНТ

10 июля на территории завода «БЕЛДЖИ», расположенном в Борисовском районе, произошел пожар. Об этом сообщает пресс-служба Минского областного управления МЧС.

Сообщение о пожаре поступило спасателям в 15:08. Горел хранившийся в металлических контейнерах упаковочный материал. Площадь пожара составила порядка 300 кв.м.

В данный момент пожар уже ликвидирован. В результате инцидента никто не пострадал.

Фото: МЧС

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