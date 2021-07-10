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Футболисты сборной Колумбии стали призерами Кубка Америки
Источник материала: ОНТ
Футболисты сборной Колумбии обыграли команду Перу в матче за третье место Кубка Америки.
На протяжение всей встречи соперники показывали равную игру и готовились к дополнительному тайму при ничейном счете – 2:2.
Но на четвертой добавленной минуте нападающий Луис Диас решил исход поединка точным ударом, отметившись в итоге дублем.
А сегодня станет известен обладатель Кубка Америки. В решающем матче сразятся футболисты сборной Бразилии и команда Аргентины.
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Футболисты сборной Колумбии обыграли команду Перу в матче за третье место Кубка Америки. На протяжение всей встречи соперники показывали равную игру и готовились...
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