Источник материала: ОНТ

Первая ракетка мира Новак Джокович победил канадца Дениса Шаповалова в полуфинале Уимблдонского турнира.

Таким образом, серб выиграл уже 20 матчей серии Большого шлема в этом сезоне. В финале Новак Джокович сыграет с девятым номером мирового рейтинга Маттео Берреттини, у которого он выигрывал дважды. Решающий поединок пройдёт завтра.

Новак Джокович становился победителем турнира в Уимблдоне пять раз.

Фото: depositphotos.com

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