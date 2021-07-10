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Новак Джокович победил канадца Дениса Шаповалова в полуфинале Уимблдонского турнира

10.07.2021 20:03 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Новак Джокович победил канадца Дениса Шаповалова в полуфинале Уимблдонского турнира

Первая ракетка мира Новак Джокович победил канадца Дениса Шаповалова в полуфинале Уимблдонского турнира.

Таким образом, серб выиграл уже 20 матчей серии Большого шлема в этом сезоне. В финале Новак Джокович сыграет с девятым номером мирового рейтинга Маттео Берреттини, у которого он выигрывал дважды. Решающий поединок пройдёт завтра.

Новак Джокович становился победителем турнира в Уимблдоне пять раз.

Фото: depositphotos.com

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Первая ракетка мира Новак Джокович победил канадца Дениса Шаповалова в полуфинале Уимблдонского турнира. Таким образом, серб выиграл уже 20 матчей серии Большого...
 
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