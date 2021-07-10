Источник материала: ОНТ

Белорусский прыгун в высоту Максим Недосеков занял третье место на этапе легкоатлетической Бриллиантовой лиги в Монако.

Недосеков показал результат 2 метра 25 сантиметров. Опередили белоруса россиянин Михаил Акименко (2,32) и канадец Джанго Ловетт (2,29).

В метании копья белоруска Татьяна Холодович заняла четвертое место, в прыжках с шестом Ирина Жук показала пятый результат.

Команда по легкой атлетике самая многочисленная в составе белорусской делегации на Игры в Токио. В этом виде спорта в Японии будет разыграно 48 комплектов наград с 30 июля по 8 августа.

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