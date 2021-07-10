|
Максим Недосеков занял третье место на этапе легкоатлетической Бриллиантовой лиги в Монако
Источник материала: ОНТ
Белорусский прыгун в высоту Максим Недосеков занял третье место на этапе легкоатлетической Бриллиантовой лиги в Монако.
Недосеков показал результат 2 метра 25 сантиметров. Опередили белоруса россиянин Михаил Акименко (2,32) и канадец Джанго Ловетт (2,29).
В метании копья белоруска Татьяна Холодович заняла четвертое место, в прыжках с шестом Ирина Жук показала пятый результат.
Команда по легкой атлетике самая многочисленная в составе белорусской делегации на Игры в Токио. В этом виде спорта в Японии будет разыграно 48 комплектов наград с 30 июля по 8 августа.
Подписывайтесь на нас в
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Белорусский прыгун в высоту Максим Недосеков занял третье место на этапе легкоатлетической Бриллиантовой лиги в Монако. Недосеков показал результат 2 метра 25...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)