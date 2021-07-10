Оранжевый уровень опасности в Беларуси: врачи рекомендуют не выходить на улицу в дневное время

Источник материала: ОНТ

Жаркая погода, установившаяся в стране, сохраняется и на выходных. На всей территории традиционно объявлен предпоследний – оранжевый – уровень опасности. До +34°С.





Долгое нахождение на солнце чревато тепловыми ударами. За три недели с такими симптомами в медучреждения обратилось больше 190 человек.

47 из них госпитализировали. Специалисты напоминают, что перегрев может привести к резкому ухудшению самочувствия.

Купание в водоемах – традиционный отдых в жаркую погоду. Но и здесь еще раз предупреждают об опасности и напоминают, что вода не прощает беспечности.

Водоемы и места отдыха МЧС патрулирует совместно с милицией.

За нарушения, в частности за отдых в пьяном виде, составляются протоколы об административной ответственности.

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