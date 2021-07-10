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Все дороги ведут из леса: как спасатели ищут пропавших

10.07.2021 20:03 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Все дороги ведут из леса: как спасатели ищут пропавших

По одному и даже целыми семьями. Спасатели все чаще вынуждены в лесах искать пропавших людей.


Как только наступают выходные, приходится помогать ягодникам и грибникам находить дорогу. В Витебской области на днях заблудилась даже семья из 5 человек.

В таких случаях часто помогает обычная сирена, и спасатели включают сигнал на полную мощность и объезжают лесной массив и потерявшиеся выходят на звук. Но в этот раз пришлось и много походить по лесу.

20 человек за несколько часов обошли несколько десятков гектаров леса.

Семью нашли, здесь все завершилось благополучно, чего не скажешь о ситуации в Толочине.

Несмотря на все уговоры, в лес отправилась бабушка в возрасте 93 лет, внуки забеспокоились практически сразу, но найти женщину оперативно не удалось. Она скончалась в трех километрах от дома.

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По одному и даже целыми семьями. Спасатели все чаще вынуждены в лесах искать пропавших людей. Как только наступают выходные, приходится помогать ягодникам и...
 
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