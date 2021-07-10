Пять человек погибли при землетрясении в Таджикистане

Источник материала: ОНТ

По меньшей мере пять жителей села Бустон, расположенного в центральной части Таджикистана, погибли в результате землетрясения магнитудой 5,9. Об этом со ссылкой на данные Национальной академии наук Таджикистана сообщает БЕЛТА.



В результате стихии также пострадали по меньшей мере два ребенка. Они были госпитализированы. Кроме того, землетрясение привело к повреждению 20 жилых домов, а также разрыву линий электропередач.

Очаг стихии, согласно данным Европейско-средиземноморского сейсмологического центра, залегал на глубине 10 км, эпицентр находился в 171 км к юго-востоку от города Худжанд.

Фото: Freepik

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