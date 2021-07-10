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Массовые беспорядки и столкновения с полицией продолжаются в Чили
Источник материала: ОНТ
Сложной ситуация с протестами остается и в Сантьяго, столице Чили. Там полиция применила не только слезоточивый газ, но и водометы.
Власти заявляют, что протестующие перешли все возможные границы, забрасывая город фейерверками и сигнальными ракетами и устраивая беспорядки.
Демонстранты, в свою очередь уверены, что это борьба с социальной несправедливостью.
Чили сейчас из-за постоянных беспорядков находится на грани уже экономической катастрофы. Протесты недешево обходятся городским властям, вынужденным восстанавливать порядок на улицах после баррикад.
Полиция реагирует жестко и сразу, протесты заканчиваются, в том числе, и массовыми задержаниями
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Сложной ситуация с протестами остается и в Сантьяго, столице Чили. Там полиция применила не только слезоточивый газ, но и водометы. Власти заявляют, что...
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