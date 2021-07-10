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Задержанного в Минске россиянина Дудникова начал посещать в СИЗО психолог

10.07.2021 — Разное | Салiдарнасць  
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Источник материала: Салiдарнасць

Задержанный в Минске 20-летний гражданин России Егор Дудников, который находится в СИЗО в Минске, начал получать помощь психолога.

Задержанного в Минске россиянина Дудникова начал посещать в СИЗО психолог

Об этом сообщил в субботу ТАСС адвокат россиянина Антон Гашинский.

– Следствие по делу идет. Он по-прежнему находится в СИЗО на улице Володарского. Его начал посещать психолог, - отметил юрист.

Он также рассказал, что его подзащитного беспокоила зубная боль, но проблема уже решена. Как напомнил Гашинский, ранее он подавал жалобу на меру пресечения, избранную его клиенту, но она не была удовлетворена.

Дудникова задержали 5 мая в Минске. На съемной квартире россиянина провели обыск, и он был отправлен в СИЗО.

Дудникову предъявили обвинение по ч. 1 ст. 342 Уголовного кодекса («Организация действий, грубо нарушающих общественный порядок»), по которой ему грозит до трех лет лишения свободы. Ранее соотечественника посетил представитель российского посольства в республике.

 
Теги: Минск
 
 
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Он по-прежнему находится в СИЗО на улице Володарского.
 
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