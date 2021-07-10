Жизням пострадавших в Александрии ничего не угрожает - Старовойтов

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10 июля, Александрия /Корр. БЕЛТА/. Жизням пострадавших в Александрии людей ничего не угрожает. Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщил начальник главного управления по здравоохранению Могилевского облисполкома Александр Старовойтов во время республиканского праздника "Купалье" ("Александрия собирает друзей").

"К сожалению, праздники никогда не проходят без инцидентов. Сегодня жарко, периодически поднимаются порывы ветра, людям становится плохо из-за отсутствия воды. Неожиданным инцидентом стало то, что ветром подняло несколько батутов", - рассказал Александр Старовойтов.

По словам Александра Старовойтова, здесь пострадало 7 человек. "Больше досталось родителям, которые сопровождали детей и находились рядом. За медицинской помощью обратились и дети, и взрослые. Для того, чтобы ничего не упустить, все были обследованы в Шкловской ЦРБ. Всем оказана необходимая помощь, все отпущены домой. У одной девочки под вопросом перелом - для уточнения диагноза она была направлена на компьютерную томографию - санитарным транспортом она была направлена в Могилевскую областную детскую больницу", - отметил он.-0-