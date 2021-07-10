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Жизням пострадавших в Александрии ничего не угрожает - Старовойтов
Источник материала: БелТА
10 июля, Александрия /Корр. БЕЛТА/. Жизням
"К сожалению, праздники никогда не проходят без инцидентов. Сегодня жарко, периодически поднимаются порывы ветра, людям становится плохо из-за отсутствия воды. Неожиданным инцидентом стало то, что ветром подняло несколько батутов", - рассказал Александр Старовойтов.
По словам Александра Старовойтова, здесь пострадало 7 человек. "Больше досталось родителям, которые сопровождали детей и находились рядом. За медицинской помощью обратились и дети, и взрослые. Для того, чтобы ничего не упустить, все были обследованы в Шкловской ЦРБ. Всем оказана необходимая помощь, все отпущены домой. У одной девочки под вопросом перелом - для уточнения диагноза она была направлена на компьютерную томографию - санитарным транспортом она была направлена в Могилевскую областную детскую больницу", - отметил он.-0-
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По словам Александра Старовойтова, здесь пострадало 7 человек. "Больше досталось родителям, которые сопровождали детей и находились рядом. За медицинской помощью...
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