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«Как говорится, она под погонами». Посмотрите, какие ретроавтомобили показали в Бресте в День ГАИ
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. В любое время суток безопасные дороги. Службе ГАИ МВД Беларуси – 85 лет. Поздравление офицерам адресовал Президент Александр Лукашенко, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Развлекательные зоны развернули работу в семи населенных пунктах. Демонстрация служебных мотоциклов и машин, фотозоны и конкурсы – одна из самых ярких локаций организована в Бресте.
Галина Буро, корреспондент:
Галина Буро:
Павел Овчинников, реставратор-коллекционер:
– Я сидел два раза в двух машинах.
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Новости Беларуси. В любое время суток безопасные дороги. Службе ГАИ МВД Беларуси – 85 лет. Поздравление офицерам адресовал Президент Александр Лукашенко, сообщили...
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