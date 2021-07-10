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Александрия-2021. Стали известны победители конкурса «Властелин села»

10.07.2021 21:13 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Яркий праздник проходит 10 июля в Александрии. На берегу Днепра тысячи людей отмечают Купалье, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

«Все ждут гала-концерт». Со цены в Александрии прозвучат песни, которые заказали сами жители

Ярмарка мастеров, народные песни и купальские обряды – яркие события на любой вкус здесь начались с самого утра. Удивляли премьерами, модным показом и даже узорами в небе.

Александрия-2021. Стали известны победители конкурса «Властелин села»

Юлия Мычка, корреспондент:
Праздничная программа Купалья коснулась не только земли, но и неба. Могилевский аэроклуб показал демонстрационные полеты, во время которых летчики выполняли не только маневры, но и рисовали узоры прямо в небе.

«И драники мы вчера жарили, и дрова пилили». Как проходит финал конкурса «Властелин села»?

Александрия-2021. Стали известны победители конкурса «Властелин села»

Юлия Мычка:
Стали известны имена победителей конкурса «Властелин села» – это семья Погодиных из Круглянского района. Мы их с этим поздравляем.

Подробности в видеоматериале.

 
 
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Новости Беларуси. Яркий праздник проходит 10 июля в Александрии. На берегу Днепра тысячи людей отмечают Купалье, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. «Все...
 
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