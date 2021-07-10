|
«Все ждут гала-концерт». Со сцены в Александрии прозвучат песни, которые заказали сами жители
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Яркий праздник проходит 10 июля в Александрии. На берегу Днепра тысячи людей отмечают Купалье, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Традиции, которые берегли наши предки, блюда, которые подавались к столу сотни лет назад, и секреты древних ремесел. Праздник в Шкловском районе уже 12 лет подтверждает статус самого колоритного и самобытного летнего фестиваля.
Ярмарка мастеров, народные песни и купальские обряды – яркие события на любой вкус здесь начались с самого утра. Удивляли премьерами, модным показом и даже узорами в небе.
Юлия Мычка, корреспондент:
Еще один самолет выбросил в небо сразу 10 парашютистов, один из которых развернул огромный флаг весом почти 80 килограммов.
Не скучали на празднике и дети. Кроме всевозможных интерактивных площадок свое представление привез Могилевский областной театр кукол.
Тимур Корепин, главный режиссер Могилевского областного театра кукол:
Юлия Мычка:
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Новости Беларуси. Яркий праздник проходит 10 июля в Александрии. На берегу Днепра тысячи людей отмечают Купалье, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. «Мне...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)