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Учили парашютному делу и катали на электромобилях. Чем сотрудники МЧС и ГАИ удивляли минчан 10 июля?

10.07.2021 21:13 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. В Минске праздничную площадку организовали у Дворца спорта, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Самым зрелищным моментом стал парад современной и ретротехники.

Учили парашютному делу и катали на электромобилях. Чем сотрудники МЧС и ГАИ удивляли минчан 10 июля?

Гостей встречали различные интерактивные точки. Очереди собирали фотозоны. Рядом с набережной Свислочи для самых маленьких организовали автогородок. Малыши катались на электромобилях. Сотрудники ДОСААФ учили парашютному делу, а представители МЧС окунули гостей в свою профессию спасателя. Дым-палатка, коленчатый подъемник очень интересовали юных посетителей.

Учили парашютному делу и катали на электромобилях. Чем сотрудники МЧС и ГАИ удивляли минчан 10 июля?

Если честно, мне здесь очень нравится. Потому что здесь очень классные аттракционы.

Учили парашютному делу и катали на электромобилях. Чем сотрудники МЧС и ГАИ удивляли минчан 10 июля?

Мне очень понравился вот этот аттракцион, замечательные эмоции. Еще мы ходили, там есть еще такой фонтан. Очень круто, очень классно. Очень понравилось. Хотелось бы еще сюда когда-нибудь прийти.

Учили парашютному делу и катали на электромобилях. Чем сотрудники МЧС и ГАИ удивляли минчан 10 июля?

Мы очень любим городские праздники. Почти каждый раз на них ходим. Мы уже подходили мерить бронежилеты, они очень тяжелые. И сотрудникам совсем не позавидуешь, которые их носят.

Учили парашютному делу и катали на электромобилях. Чем сотрудники МЧС и ГАИ удивляли минчан 10 июля?

Сзади нас стоит машина-перевертыш, очень уж хотелось бы в ней посидеть, но в жизни в такую ситуацию попасть не хотелось бы.

Учили парашютному делу и катали на электромобилях. Чем сотрудники МЧС и ГАИ удивляли минчан 10 июля?

Надежда Косилко, инспектор отдела по агитации и пропаганде ГАИ ГУВД Мингорисполкома:
Сегодня с нами вместе участвуют не только сотрудники, курсанты Академии, но и юные инспекторы дорожного движения. Они будут танцевать, где-то задействованы на определенных площадках. Будет весело, приходите!

Даже связались с космической станцией. Как в Бресте проходит День ГАИ?

Учили парашютному делу и катали на электромобилях. Чем сотрудники МЧС и ГАИ удивляли минчан 10 июля?

Вечер 10 июля украсит музыкальная шоу-программа.

 
Теги: Брест, Минск
 
 
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Новости Беларуси. В Минске праздничную площадку организовали у Дворца спорта, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Самым зрелищным моментом стал парад...
 
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